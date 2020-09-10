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Общество

Псковские энергетики приведены в режим повышенной готовности из-за непогоды

10 сентября 2020 года, 12:46

Псковский филиал «Россети Северо-Запад» приведен в режим повышенной готовности с 12:00 10 сентября в связи с ухудшением погодных условий. На севере Псковской области прогнозируется усиление западного и северо-западного ветра с порывами до 15-18 м/сек. Ожидается, что такая метеообстановка сохранится до конца дня.

83 аварийно-восстановительные бригады в составе 249 человек и 102 единицы техники готовы к любым последствиям непогоды для оперативного восстановления электроснабжения потребителей.

Подготовлено 73 дизельных генератора на случай необходимости резервного энергоснабжения социально значимых объектов и объектов жизнеобеспечения: организаций мобильной и интернет-связи, транспортных центров, курьерских служб и организаций онлайн-сервисов.

Сообщить об отключениях электроэнергии и замеченных повреждениях энергообъектов можно по единому круглосуточному бесплатному телефону 8-800-220-0-220 или на сайте

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