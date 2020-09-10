Бойцы ОМОНа и СОБРа вернулись в Пскове из командировки на Северный Кавказ

Бойцы ОМОН и СОБР Управления Росгвардии по Псковской области вернулись из служебной командировки в Северо-Кавказский регион. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе ведомства. На Северном Кавказе псковичи оказывали силовую поддержку при проведении специальных и оперативных мероприятий.
Фото пресс-службы Управления Росгвардии
Начальник Управления Росгвардии по Псковской области полковник полиции Игорь Иванов поприветствовал вернувшихся бойцов и поблагодарил их за качественное выполнение служебно-боевых задач. Он подчеркнул, что офицеры и бойцы спецподразделений добросовестно и профессионально исполнили свой служебный долг.
Отличившимся сотрудникам были вручены ценные подарки от администрации Псковской области.