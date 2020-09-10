Производство БОПЭТ-плёнок на заводе «Титан-Полимер» откроют в начале 2021 года

В октябре на территории особой экономической зоны «Моглино» в Псковском районе завершится строительство главного производственного корпуса завода по выпуску БОПЭТ-плёнок – I очереди проекта «Титан-Полимер». Запуск первой линии производства БОПЭТ-плёнок запланирован на начало 2021 года, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе предприятия.