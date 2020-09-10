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Экономика / Промышленность

Производство БОПЭТ-плёнок на заводе «Титан-Полимер» откроют в начале 2021 года

10 сентября 2020 года, 12:09

В октябре на территории особой экономической зоны «Моглино» в Псковском районе завершится строительство главного производственного корпуса завода по выпуску БОПЭТ-плёнок – I очереди проекта «Титан-Полимер». Запуск первой линии производства БОПЭТ-плёнок запланирован на начало 2021 года, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе предприятия.

Производство БОПЭТ-плёнок на заводе «Титан-Полимер» откроют в начале 2021 года

Фото Андрея Степанова
Сейчас специалисты завершают возведение металлических конструкций и устройство полов, одновременно идёт подготовка к монтажу технологического оборудования. Производятся работы по устройству инфраструктуры – сетей канализации, газо- и водоснабжения. Началось строительство котельной и будущего склада. Все работы выполняют подрядные организации из Псковской области.

Производство БОПЭТ-плёнок на заводе «Титан-Полимер» откроют в начале 2021 года

Фото Андрея Степанова
Подрядчики уже получили около 90% от суммы заключенных контрактов. Приём и сдача выполненных работ идёт в плановом порядке, сообщил заместитель генерального директора по капитальному строительству завода «Титан-Полимер» Алексей Ермаков.

Производство БОПЭТ-плёнок на заводе «Титан-Полимер» откроют в начале 2021 года

Фото Андрея Степанова
«Титан-Полимер» приступил к набору кадров. В списке необходимых специалистов - слесари, аппаратчики и операторы производства, электромеханики и инженерно-технические специалисты. Также требуются менеджеры по снабжению, логистике и сбыту готовой продукции. Предприятие организует обучение персонала для работы с высокотехнологичным оборудованием.

Производство БОПЭТ-плёнок на заводе «Титан-Полимер» откроют в начале 2021 года

Фото Андрея Степанова
Средняя заработная плата на заводе «Титан-Полимер» составит 36 тысяч рублей. У работников ремонтной или механической группы её уровень может достигать и 45 тысяч рублей.

Производство БОПЭТ-плёнок на заводе «Титан-Полимер» откроют в начале 2021 года

Фото Андрея Степанова
«Предусматривается премия и квалификационный коэффициент в размере от 5 до 25%. Уровень зарплаты будет зависеть от человека, его квалификации и желании работать», — подчеркнул генеральный директор ООО «Псковский завод «Титан-Полимер» Герман Петрушко.

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