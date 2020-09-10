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Общество

Новую набережную планируют построить в Пскове на левом берегу реки Великой

10 сентября 2020 года, 11:56

В Пскове на левом берегу реки Великой, от Ольгинского моста до Комсомольской площади, спроектирована новая набережная, рассказал главный архитектор Псковской области Евгений Шапкин в эфире проекта ПАИ-live.

По его словам, проект набережной уже прошёл экспертизу, региональный комитет по туризму подал заявку на выделение средств из федерального бюджета. Ответ ожидается в 2020 году.

В случае реализации проекта на левом берегу Великой появятся общественные зоны, площадки для детей, смотровые площадки. Территории вокруг храмов также будут благоустроены. При этом рельеф берега сохранится, бетонировать склон не будут.

«Статистика говорит о том, что правильно сделанные набережные больше привлекают горожан и туристов, чем центральная часть, на них больше людей отдыхает», – добавил Евгений Шапкин. По его словам, набережная свяжет новые районы с центром города. 

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