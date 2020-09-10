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Общество / Коммуналка

Капитальный ремонт площади Ленина в Пскове намечен на 2021 год

10 сентября 2020 года, 11:54

На следующий год намечен капитальный ремонт площади Ленина в Пскове, рассказал главный архитектор Псковской области Евгений Шапкин в эфире ПАИ-live 10 сентября. После ремонта на площади появится рекреационное пространство, будут установлены малые архитектурные формы.

Сейчас же, считает Евгений Шапкин, площадь не выполняет своей функции, а просто является транзитным сквером, где людям негде задержаться.

Капитальный ремонт площади Ленина в Пскове намечен на 2021 год
Евгений Шапкин
Фото Псковского агентства информации

Он рассчитывает, что в перспективе на площади появится фонтан, коммуникации для которого подведут в процессе реконструкции. «Если будет фонтан, то там смогут собираться и дети, и взрослые. Фонтан, конечно бы, спас, но это вопрос дальнейшего финансирования», - отметил гость эфира.

В единой стиле с площадью Ленина выполнят два прилегающих пространства: территорию у кинотеатра «Октябрь» и сквер на пересечении улиц Советской и Рижского проспекта (возле магазина «Стекляшка»). Реконструкция этих территорий будет проводиться в рамках программы приграничного сотрудничества.

Евгений Шапкин заявил, что в скверах должны быть как зелёные зоны, так и коворкинговые, общественные пространства. Так, возле «Октября» оборудуют несколько площадок для проведения открытых мероприятий и временных выставок.

«Касаемо гномиков, территория в ужасном состоянии, но их самих надо оставлять, может быть, отреставрировать, сейчас это обсуждается. В целом надо более удобно зонировать пространство», - заключил архитектор. 

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