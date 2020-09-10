Фонтан в форме лилии откроют на Мирожском пруду

«12 сентября мы закроем концертом фестиваль «Музыка на воде» - и откроем фонтан, в форме лилии», - рассказала директор Псковской областной филармонии Елизавета Барышникова на пресс-конференции в четверг, 10 сентября, сообщает Псковское агентство информации.

«Антракта не будет, концерт пройдет в одно отделение, чтобы никто не замерз», - рассказала Елизавета Барышникова. Она попросила зрителей одеться потеплее, взять с собой пледы и стульчики.

По ее словам, проект фестиваля «Музыка на воде» для организатров «стал неожиданностью по тому резонансу, который он получил». «Конечно, мы планировали что-то грандиозное, но никто не ожидал, что фестиваль станет таким красивым и волшебным», - добавила Елизавета Барышникова.