Новые заболевшие коронавирусом выявлены в Пскове, Великих Луках и двух районах

Новые заболевшие коронавирусом 9 сентября были выявлены в четырёх муниципалитетах Псковской области: 13 — в Великих Луках, 4 — в Пскове, по одному — в Палкинском и Новоржевском районах. Такие данные опубликовал губернатор Михаил Ведерников на своей странице в Instagram.

«Актуализирую статистику по коронавирусу за сутки в Псковской области: + 807 тестов сделано; + 18 подтвержденных случаев; + 34 победивших вирус. Строчка с летальными исходами остается без изменений, чего, к сожалению, не сказать про количество очагов», - написал глава региона. Очаг коронавируса выявлен на заводе в Великих Луках.

Всего с начала пандемии в Псковской области заболели коронавирусом 4 тыс. 877 человек, выздоровели 3 тыс. 602, умерли 65 заражённых. Количество исследований на выявление коронавируса достигло 88 тыс. 292.