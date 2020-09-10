Сквер в центре Пскова посвятят теме физики

Сквер имени академика И. К. Кикоина на Октябрьском проспекте в Пскове планируется капитально отремонтировать осенью 2020 года. Как сообщил в эфире проекта ПАИ-live главный архитектор Псковской области Евгений Шапкин, основной «темой» сквера станет физика. Сейчас разрабатывается соответствующая проектно-сметная документация.
В сквере обновят покрытия, заменят освещение, сделают его доступным для маломобильных граждан. В основу проекта, по словам Евгения Шапкина, ляжет «некая физическая формула».
Фото с сайта bibliopskov.ru
Скамейки в сквере украсят узором из физических знаков и формул. «Проходя издалека мы видим это как узор, но сидя на скамье узор относит нас к физике», – пояснил Евгений Шапкин.