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Общество / Экология

Усиление ветра прогнозируется в Псковской области в ближайшие часы

10 сентября 2020 года, 09:25

В Псковской области 10 сентября начиная с 9:00 — 12:00 прогнозируется усиление ветра. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России со ссылкой на данные Псковского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Усиление ветра прогнозируется в Псковской области в ближайшие часы

Ветер будет западным и северо-западным. Неблагоприятное погодное явление накроет преимущественно северные районы Псковской области.

В целом же по прогнозу погода будет облачной с прояснениями, пройдут небольшие дожди. Температура воздуха ожидается от 13 до 18 градусов.

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