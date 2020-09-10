Усиление ветра прогнозируется в Псковской области в ближайшие часы

В Псковской области 10 сентября начиная с 9:00 — 12:00 прогнозируется усиление ветра. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России со ссылкой на данные Псковского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.
Ветер будет западным и северо-западным. Неблагоприятное погодное явление накроет преимущественно северные районы Псковской области.
В целом же по прогнозу погода будет облачной с прояснениями, пройдут небольшие дожди. Температура воздуха ожидается от 13 до 18 градусов.