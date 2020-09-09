Готовность ЖКХ Псковской области к отопительному сезону составляет 78%

Общая готовность объектов жилищно-коммунального хозяйства Псковской области к работе в осенне-зимний период на сегодняшний день составляет 78%, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе администрации региона.

Об этом заместитель губернатора Псковской области Василий Осипов доложил в ходе онлайн-заседания правительственной комиссии по обеспечению безопасности электроснабжения.

Для решения неотложных вопросов при подготовке Псковской области к отопительному сезону 2020–2021 годов из областного бюджета выделены дополнительные средства в объеме около 230 млн рублей.

В настоящее время в Псковской области в рамках сезонной подготовки энергокомпаниями выполняются работы по ремонту и техническому обслуживанию основного и вспомогательного оборудования. Кроме того, проводятся мероприятия, направленные на снижение рисков возникновения нештатных ситуаций.

Завершить работы по подготовке объектов электроэнергетики региона к осенне-зимнему периоду планируется до октября.