Прибывший в Псков для борьбы с коронавирусом московский врач останется работать в горбольнице

В Псковской городской больнице останется работать врач-терапевт Борис Андреев, который ранее был командирован в Псков в составе бригады столичных специалистов для борьбы с коронавирусом. Об этом сообщает официальный телеграм-канал Псковской области со ссылкой на региональный комитет по здравоохранению.

Борис Андреев родился в Кисловодске 10 октября 1971 года в династии врачей. С 1996 года работал в Городской клинической больницы им. С. П. Боткина Департамента здравоохранения города Москвы.

Напомним, в мае и июне в Псковскую область были направлены две специализированные бригады московских медиков. С соответствующей просьбой губернатор Псковской области Михаил Ведерников обращался к президенту РФ Владимиру Путину.

В состав мультидисциплинарных бригад врачей, направленной в регион Департаментом здравоохранения города Москвы, входили специалисты различных направлений из московских учреждений здравоохранения. Они оказывали консультативно-диагностическую поддержку по перепрофилированию местных стационаров для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией.