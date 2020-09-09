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Общество / Здоровье

Прибывший в Псков для борьбы с коронавирусом московский врач останется работать в горбольнице

9 сентября 2020 года, 21:40

В Псковской городской больнице останется работать врач-терапевт Борис Андреев, который ранее был командирован в Псков в составе бригады столичных специалистов для борьбы с коронавирусом. Об этом сообщает официальный телеграм-канал Псковской области со ссылкой на региональный комитет по здравоохранению.

Прибывший в Псков для борьбы с коронавирусом московский врач останется работать в горбольнице

Фото пресс-службы администрации Псковской области
Борис Андреев родился в Кисловодске 10 октября 1971 года в династии врачей. С 1996 года работал в Городской клинической больницы им. С. П. Боткина Департамента здравоохранения города Москвы.

Напомним, в мае и июне в Псковскую область были направлены две специализированные бригады московских медиков. С соответствующей просьбой губернатор Псковской области Михаил Ведерников обращался к президенту РФ Владимиру Путину.

В состав мультидисциплинарных бригад врачей, направленной в регион Департаментом здравоохранения города Москвы, входили специалисты различных направлений из московских учреждений здравоохранения. Они оказывали консультативно-диагностическую поддержку по перепрофилированию местных стационаров для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией.

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