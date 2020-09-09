Парк «Соколинка» появится в Пскове

В Пскове появится парк «Соколинка». Такое решение приняла комиссия по упорядочиванию названий улиц, присвоению имен муниципальным учреждениям и обоснований при установке памятников, памятных знаков и мемориальных досок на заседании 8 сентября, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе муниципалитета.

Название «Соколинка» получит сквер у дома №14 по улице Технической в микрорайоне Овсище. Этому парку также предлагалось присвоить имя Александра Невского. Теперь вопрос о новом названии рассмотрит Псковская городская Дума.

Также комиссия обсудила переименование сквера имени 60-летия Октября, который расположен на «четырёх углах» в «Сквер Искусств». Принятие решения по этому вопросу было решено отложить, поскольку не все ветераны будут согласны, так как для них «60-летие Октября - целая веха в жизни». Члены комиссии выступили за то, чтобы организовать голосование за название для сквера на портале moydom.ru и проконсультироваться с ветеранскими организациями.

Ещё одним пунктом повестки дня было определение места для установки памятного знака «Дети войны». Среди предложенных вариантов была площадь Победы (на стороне Ботанического сада) возле знака Партизанской славы, недалеко от Детского парка, возле Анастасьевской часовни, у библиотеки «Родник».

Предварительно члены комиссии одобрили установку знака у Партизанского камня. «Все-таки сначала должна быть визуализация, мы же не знаем, как он будет выглядеть, этот вопрос надо рассматривать в комплексе, когда будет готов проект с конкретной привязкой к местности», - резюмировал председатель комиссии, заместитель главы администрации города Александр Коновалов.