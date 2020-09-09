Нестерук: Нас ждут три вируса гриппа, к которым нет иммунитета

«В этом году нас ожидают три вируса гриппа, с которыми мы давно не сталкивались, то есть иммунитета у населения к ним нет», - рассказал главный санитарный врач Псковской области Александр Нестерук на пресс-конференции 9 сентября, передаёт корреспондент «Псковской правды».

Он напомнил, что по поручению президента России в этом году должны быть привиты от гриппа 60% населения. Александр Нестерук обратил внимание на то, что прививочная кампания должна пройти максимально организованно.

Говоря о вакцинации против коронавируса, глава псковского Роспотребнадзора отметил, что сейчас начинается формирование партий вакцины для регионов, но графика поступления препарата в Псковскую область пока нет. «Думаю, что это будет ноябрь -декабрь», - сказал он.

«Думаю, после вакцинирования значительной части населения, ситуация поменяется, но вирус среди нас в итоге останется», - заявил Александр Нестерук.