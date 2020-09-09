Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Экономика

Пережившая пожар кожгалантерейная фабрика в Опочке с 1 октября возобновит работу

9 сентября 2020 года, 17:15

Коржгалантерейная фабрика в Опочке, в здании которой случился пожар, возобновит работу с 1 октября. Такие планы озвучил генеральный директор предприятия Дмитрий Головачев на встрече с главой Опочецкого района Юрием Ильиным 9 сентября, сообщает газета «Красный маяк».

Пережившая пожар кожгалантерейная фабрика в Опочке с 1 октября возобновит работу

Фото Псковского агентства информации

Руководитель предприятия рассказал, что в сгоревшем здании уцелел цех по выделке кожи. Сейчас пожарные службы проверяют оборудование, параллельно закупаются огнетушители и другие средства пожаротушения. «Проверим оборудование, и все будет готово к запуску», - заверил Дмитрий Головачев. Работают в цеху 20 человек.

Остальные производственные площади развернут в здании на Советской площади в Опочке. «Завозится и закупается оборудование, уже много закуплено, что-то уже едет, что-то заказано. Сейчас большая часть коллектива приводит свои помещения в порядок. Занимается наведением чистоты, порядка и подготовкой к прокладке инженерных сетей и завозу оборудования», - проинформировал руководитель фабрики.

Что касается пострадавшего от огня здания, то будет проведено его обследование, по результатом которого примут решение о восстановлении или сносе.

Пожар в здании фабрики случился 27 августа. В огне погибли два человека

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Парк «Соколинка» появится в Пскове
Нестерук: Нас ждут три вируса гриппа, к которым нет иммунитета
Игорь Иванов объявил о смене руководства базы отдыха «Алоль» и компании «Соцтурпроф»
Александр Седунов объяснил, зачем школьникам проверочные работы в сентябре
Мать Ксении Собчак навестила родовой дом в Псковской области
Губернатор поздравил жителей Великолукского района с 93-летием муниципалитета
Седунов: Заболевший коронавирусом сотрудник был в великолукской школе 2 сентября
Константин Абабков о победе в конкурсе «Семья года»: «Сказ» - это наша большая семья
Съёмки сюжетов для рубрики «У вас будет ребёнок» проходят в Псковской области

Комментарии

Авторизация
No comments
Снегопад зимой и летом

Экономика / Я – социальный предприниматель
7 сентября 14:05

Снегопад зимой и летом

Псковские предприниматели в центре города бесплатно учат желающих основам горнолыжного спорта
Активировать село

Экономика / Сельское хозяйство
27 августа 09:27

Активировать село

В Псковском районе запущен уникальный проект для дачников и фермеров по переработке сельхозпродукции на льготных условиях
Дом на масках

Экономика / Потребитель (Товары и цены)
20 августа 15:30

Дом на масках

Как псковичи смогли заработать в пандемию коронавируса