Пережившая пожар кожгалантерейная фабрика в Опочке с 1 октября возобновит работу

Коржгалантерейная фабрика в Опочке, в здании которой случился пожар, возобновит работу с 1 октября. Такие планы озвучил генеральный директор предприятия Дмитрий Головачев на встрече с главой Опочецкого района Юрием Ильиным 9 сентября, сообщает газета «Красный маяк».

Руководитель предприятия рассказал, что в сгоревшем здании уцелел цех по выделке кожи. Сейчас пожарные службы проверяют оборудование, параллельно закупаются огнетушители и другие средства пожаротушения. «Проверим оборудование, и все будет готово к запуску», - заверил Дмитрий Головачев. Работают в цеху 20 человек.

Остальные производственные площади развернут в здании на Советской площади в Опочке. «Завозится и закупается оборудование, уже много закуплено, что-то уже едет, что-то заказано. Сейчас большая часть коллектива приводит свои помещения в порядок. Занимается наведением чистоты, порядка и подготовкой к прокладке инженерных сетей и завозу оборудования», - проинформировал руководитель фабрики.

Что касается пострадавшего от огня здания, то будет проведено его обследование, по результатом которого примут решение о восстановлении или сносе.

Пожар в здании фабрики случился 27 августа. В огне погибли два человека.