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Экономика / Туризм

Игорь Иванов объявил о смене руководства базы отдыха «Алоль» и компании «Соцтурпроф»

9 сентября 2020 года, 17:12

Председатель Псковского облсовпрофа Игорь Иванов сообщил о кадровых перестановках в руководстве принадлежащих профсоюзам турбазы «Алоль» и компании «Соцтурпроф». Как сообщили «Псковской правде» в пресс-службе облсовпрофа, новым директором базы отдыха «Алоль» сроком на один год назначена Людмила Ломако. Директором «Соцтурпрофа» станет Григорий Коратаев.

Игорь Иванов объявил о смене руководства базы отдыха «Алоль» и компании «Соцтурпроф»

Фото пресс-службы Псковского облсовпрофа
Об этом Игорь Иванов рассказал на встрече с руководителями санаториев «Хилово», «Голубые озёра», «Черёха» и учреждений отдыха и оздоровления «Соцтурпроф», «Алоль», «Пушкиногорье», посвященной перспективам работы в условиях ограничительных мер, связанных с пандемией коронавирусной инфекции.

Речь о финансово-экономических показателях учреждений, перспективах загрузки до конца 2020 года, а также об участии санаториев и туристических баз в социальных программах, реализуемых для членов отраслевых профсоюзов, сообщает пресс-служба облсовпрофа.

Игорь Иванов объявил о смене руководства базы отдыха «Алоль» и компании «Соцтурпроф»

Фото пресс-службы Псковского облсовпрофа
Игорь Иванов также поблагодарил экс-директора «Соцтупрофа» Олега Герасимова за многолетний труд на благо профсоюзов. «За 14 лет под руководством Олега Васильевича сделано очень много и в гостинице «Ольгинская», и в бюро путешествий «Соцтурпроф», - отметил Игорь Иванов. - Убеждён, что перенимая всё хорошее от действующей команды управления, новый директор сможет организовать работу таким образом, что уже в ближайшем будущем мы увидим положительные результаты».

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