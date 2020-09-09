Мать Ксении Собчак навестила родовой дом в Псковской области

О поездке в родовой дом женщины рассказали хозяйке кофейни «Кофе с Кикоиным» Екатерине Рабченюк. «Они очень тепло вспоминали свою деревню, говорили, что уже 25 лет не были в родовом доме и долгие годы мечтали сюда попасть. Говорили, что дом военных времен уже ветхий и они будут приводить его в порядок», - поделилась хозяйка кофейни. В планах сенатора, снова приехать в Псковскую область в октябре, чтобы побывать в Пушкинских Горах.

Людмила Нарусова в кофейню «Кофе с Кикоиным» заехала по совету российского физика, директора Курчатовского института Михаила Ковальчука. «Мы к вам специально заехали по совету, знаете кого? Ковальчука Михаила Валентиновича! И после того, как мы покушаем, обязательно нужно сфотографироваться возле вывески и отправить Мише. Я обещала!» - заявила сенатор хозяйке кофейни.