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Общество / Семья

Мать Ксении Собчак навестила родовой дом в Псковской области

9 сентября 2020 года, 15:52

Мать Ксении Собчак, сенатор Людмила Нарусова навестила родовой дом в деревне Остров Плюсского района Псковской области, пишет Псковское агентство информации. Сенатора сопровождала родная сестра.

Мать Ксении Собчак навестила родовой дом в Псковской области

Фото из Instagram «Кофе с Кикоиным»

О поездке в родовой дом женщины рассказали хозяйке кофейни «Кофе с Кикоиным» Екатерине Рабченюк. «Они очень тепло вспоминали свою деревню, говорили, что уже 25 лет не были в родовом доме и долгие годы мечтали сюда попасть. Говорили, что дом военных времен уже ветхий и они будут приводить его в порядок», - поделилась хозяйка кофейни. В планах сенатора, снова приехать в Псковскую область в октябре, чтобы побывать в Пушкинских Горах.

Людмила Нарусова в кофейню «Кофе с Кикоиным» заехала по совету российского физика, директора Курчатовского института Михаила Ковальчука. «Мы к вам специально заехали по совету, знаете кого? Ковальчука Михаила Валентиновича! И после того, как мы покушаем, обязательно нужно сфотографироваться возле вывески и отправить Мише. Я обещала!» - заявила сенатор хозяйке кофейни.

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