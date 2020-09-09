Губернатор поздравил жителей Великолукского района с 93-летием муниципалитета

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поздравил жителей Великолукского района с 93-й годовщиной образования муниципалитета. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе администрации региона.

«Сегодня жители района с гордостью вспоминают историческое прошлое своего края, отмечают победы и достижения. Это праздник всех, кто вложил свои силы в нынешний облик района, сохранил и преумножил традиции, кто сегодня работает на благополучие родной земли», - сказал глава региона.

Он подчеркнул, что экономический и инвестиционный потенциал района укрепляется год от года, развивается социально-культурная сфера. Губернатор напомнил, что в этом году была заложена основа современного мясоперерабатывающего предприятие, которое обеспечит рабочие места и комплексное развитие региона.

По словам Михаила Ведерников, строительству и модернизации социальных объектов также уделяется большое внимание. «В этом году мы проводим ремонт спортзалов в школах и приобретаем оборудование для «Точек роста», заканчиваем строительство многоквартирного жилого дома в посёлке Дубрава-1, в Поречье благоустраиваем парк и спортивную площадку. Посёлки и деревни становятся всё более комфортными для жизни, работы и учёбы. Конечно, ничего этого не было бы без вас, жителей Великолукского района, - заявил глава региона.

Он подчеркнул, что вызывают глубокое уважение трепетное отношение жителей района к истории своей земли, их трудолюбие и способность преодолевать любые препятствия.

«От всей души желаю всем жителям Великолукского района здоровья, счастья и благополучия!» - заключил губернатор.