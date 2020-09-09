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Культура

Константин Абабков о победе в конкурсе «Семья года»: «Сказ» - это наша большая семья

9 сентября 2020 года, 14:06

«Мы профессионалы каждый своего дела. «Сказ» нас связал», - прокомментировал руководитель ансамбля «Сказ» Константин Абабков победу своей семьи во всероссийском конкурсе «Семья года».

Константин Абабков о победе в конкурсе «Семья года»: «Сказ» - это наша большая семья
Семья Абабковых
Фото предоставлено героем публикации

Как рассказали победители изданию «АиФ-Псков», предложение принять участие в региональном этапе конкурса «Семья года» поступило из школы, где работает супруга Кости — Юлия и учится его дочь Маша. «Надо было представить семью во всей красе. В заявке рассказывали о наших наградах, об истории семьи, о том, чем мы ценны для страны. Мы все музыканты: я — руководитель ансамбля «Сказ», Юлия — работает в школе, преподает иностранные языки, но в «Сказе» играет на альтовой домбре, Маша — с двух недель с нами в ансамбле и лет с пяти уже его полноценный участник. Мы стараемся играть псковскую музыку, делаем современные аранжировки. Выступаем не только здесь, но и в других городах. Показываем, что такое псковская музыка», - рассказал Константин Абабков.

По словам Юлии Абабковой, все победы семьи «так или иначе связаны со «Сказом». «Получается, что наша победа — это не просто победа нашей семьи, но, в том числе, и победа нашего ансамбля. Потому что Костя в «Сказе» с 1986 года — уже 34 года в коллективе, а я - с 2000 года. Тоже благодаря ему, потому что он привел меня сюда. И Маша тоже в ансамбле практически с рождения», - рассказала она.

«Дома у нас своя семья. А «Сказ» — это большая семья. Нас часто спрашивали: «Вы куда нибудь ездите семьей?» (а мы тогда каждый год ездили на фестиваль со «Сказом»), и мы отвечали: «Да, мы втроем. И еще 25 человек», - добавил руководитель Ансамбля.

О том, трудно ли стать российской «Семьей года», каково это — иметь общее увлечение, и что еще, кроме народной музыки, объединяет Абабковых, читайте в материале на сайте «АиФ-Псков»>>> 

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