Съёмки сюжетов для рубрики «У вас будет ребёнок» проходят в Псковской области

Съёмки сюжетов для рубрики «У вас будет ребёнок» программы телеканала «Россия-1» «Когда все дома» проходят в Псковской области, сообщает региональный комитет по социальной защите на своей странице в Instagram.

Съёмочная группа будет работать в регионе до 11 сентября. Записи сюжетов проводятся в центрах помощи детям, оставшимся без попечения родителей.

9 сентября с ведущей рубрики «У вас будет ребёнок» Еленой Кизяковой встретилась председатель областного комитета по социальной защите Ольга Евстигнеева. «Мы рады, что сотрудничество с семьей Кизяковых является плодотворным и надеемся, что все дети, воспитывающиеся в организациях для детей-сирот, найдут родителей», - отметила она.

С телеведущим Тимуром Кизяковым и его супругой Псковская область сотрудничает более 10 лет. За этот период были подготовлены и показаны на центральных телеканалах сюжеты о 475 псковских сиротах, 431 ребёнок нашёл семью.