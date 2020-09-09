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Происшествия / Преступление

300 литров винных напитков и коктейлей без документов изъяли в Пскове

9 сентября 2020 года, 12:46

Около 300 литров винных напитков и слабоалкогольных коктейлей изъяли полицейские в Пскове. Алкоголь без документов был выявлен в магазине, расположенном в одном из домов на улице Энтузиастов, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

300 литров винных напитков и коктейлей без документов изъяли в Пскове

Фото пресс-службы УМВД России по Псковской области

В ходе проверки продавец магазина не смог полицейским представить документы, которые подтверждают легальность и качество спиртного. У него не оказалось удостоверения качества товара, сертификатов соответствия, товарных накладных завода-производителя.

300 литров винных напитков и коктейлей без документов изъяли в Пскове

Фото пресс-службы УМВД России по Псковской области

Теперь владелец торговой точки обязан предоставить необходимые документы, иначе он будет привлечён к административной ответственности по статье 14.16 КоАП РФ (нарушение правил продажи этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции). Проверка по данному факту продолжается. 

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