Ротенберг попал в больницу в Великих Луках

Екатеринбургский режиссер Илья Ротенберг госпитализирован в великолукскую больницу, сообщает Псковское агентство информации. Исполняющая обязанности директора Великолукского драмтеатра Регина Максименкова заявила, что его состояние оценивается как удовлетворительное, он идет на поправку.

В Великих Луках режиссер работал над постановкой спектакля в местном драматическом театре. В 2019 году поставленный Ильей Ротенбергом в великолукском театре спектакль «Гроза» вошел в лонг-лист премии «Золотая маска».

Регина Максименкова заверила, что режиссера не оставили в беде: ему покупают все необходимое, администрация театра находится на связи с мамой Ильи и его лечащим врачом. «Мы не оставляем его без внимания, и в Москву отвезем, чтобы было сопровождение», - заверила она.