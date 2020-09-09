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Общество

Ротенберг попал в больницу в Великих Луках

9 сентября 2020 года, 12:13

Екатеринбургский режиссер Илья Ротенберг госпитализирован в великолукскую больницу, сообщает Псковское агентство информации. Исполняющая обязанности директора Великолукского драмтеатра Регина Максименкова заявила, что его состояние оценивается как удовлетворительное, он идет на поправку.

Ротенберг попал в больницу в Великих Луках
Илья Ротенберг
Фото с сайта luki-drama.ru
В Великих Луках режиссер работал над постановкой спектакля в местном драматическом театре. В 2019 году поставленный Ильей Ротенбергом в великолукском театре спектакль «Гроза» вошел в лонг-лист премии «Золотая маска».

Регина Максименкова заверила, что режиссера не оставили в беде: ему покупают все необходимое, администрация театра находится на связи с мамой Ильи и его лечащим врачом. «Мы не оставляем его без внимания, и в Москву отвезем, чтобы было сопровождение», - заверила она. 

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