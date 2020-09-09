Ведерников: Смена руководства не помешала реализации нацпроектов в Великолукском районе

«Могу с уверенностью сказать, что смена руководства района не помешала ни выполнению повседневных задач, ни реализации национальных проектов в Великолукском районе», - заявил губернатор Псковской области Михаил Ведерников на своей странице в Instagram по итогам встречи с исполняющим полномочия главы муниципалитета Алексеем Кузьминым.

Губернатор и руководитель муниципалитета обсудили реализацию национальных проектов. В частности, в Лычевской и Русанской школах в рамках национального проекта «Образование» отремонтировали спортивные залы. В Русановской и Лычевской школах по этому же национальному проекту заработают «Точки роста», для них на сумму 2 млн рублей будет закуплено новое оборудование.

Также Алексей Кузьмин доложил о готовности школ района к учебному году. В учебных заведениях района были проведены ремонтные работы, закуплено оборудование, образовательный процесс организован в соответствии со всеми предписаниями Роспотребнадзора.

В рамках проекта «Жильё и городская среда» в Поречье провели благоустройство парковой зоны и спортивной площадки. На эти работы было направлено 5,77 млн рублей. Кроме того, в посёлке Дубрава-1 завершается строительство 56-квартирного дома. Губернатор отметил, что уже заключён контракт на возведение ещё одного дома, который введут в эксплуатацию в следующем году. Также темой встречи была готовность Великолукского района к отопительному сезону.

Губернатор заверил, что всегда готов оказывать поддержку муниципалитетам, которые могут и умеют работать на результат.

И. п. главы района Алексей Кузьмин был назначен 6 августа по решению сессии районного Собрания. Прежний глава района Сергей Петров ушёл в отставку по собственному желанию.