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Транспорт / Инфраструктура

На несколько дней в Пскове частично перекроют улицы Волкова и Труда

9 сентября 2020 года, 10:13

 В Пскове на несколько дней частично перекроют для транспорта улицы Волкова (между улицами Труда и Леона Поземского) и Труда (между улицами Школьной и Леона Поземского). Проезд будет запрещён с 8:00 11 сентября до 6:00 14 сентября, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе муниципалитета.

На несколько дней в Пскове частично перекроют улицы Волкова и Труда

Фото Андрея Степанова

Также в этот период ограничат движение транспорта по улице Леона Поземского на участке между улицами Герцена и Олега Кошевого.

Перекрытие дорог связано с проведением работ на инженерных сетях.

В период ограничения движения изменится маршрут движения автобуса №11. Он будет ходить через Троицкий мост, по улицам Леона Поземского, Олега Кошевого, Школьной, Труда и далее — по обычному маршруту.

Также в период с 10:00 11 сентября до 13:00 12 сентября будет закрыто движение на участке улицы Советской от площади Победы до улицы Металлистов.  

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