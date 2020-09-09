Водитель «Ауди» погиб в результате съезда в кювет на дороге Пушкинские Горы — Велье

27-летний водитель «Ауди» погиб в результате ДТП, которое произошло 8 сентября около 14:50 на 4-м километре автодороги Пушкинские Горы — Велье. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.
27-летний водитель «Ауди» погиб в результате ДТП, которое произошло 8 сентября около 14:50 на 4-м километре автодороги Пушкинские Горы — Велье. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.
Водитель «Ауди» не справился с управлением. Автомобиль съехал в кювет и врезался в дерево. Мужчина погиб на месте.
По данному факту отделение МВД по Пушкиногорскому району проводит проверку.