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Культура

Себежский район получил новый автоклуб

8 сентября 2020 года, 22:40

Себежский район получил в рамках нацпроекта «Культура» новый автоклуб. Как сообщили «Псковской правде» в пресс-службе администрации региона, мобильную концертную площадку осмотрела первый заместитель губернатора Вера Емельянова

По словам Веры Емельяновой, себежский автоклуб — первый из восьми оборудованных автомобилей, которые в 2020 году поступят в муниципалитеты Псковской области. Автоклуб включает в себя трансформируемое сценическое пространство на 18 квадратных метров. Он оборудован аудиосистемой, микшерным пультом на 6 микрофонов комфортабельным салоном для перевозки творческих коллективов. Предусмотрена и мобильная костюмерная с встроенным небьющимся зеркалом и вместительное багажное отделение.

Отметим, что новый автоклуб в Себеже был приобретен муниципалитетом в рамках реализации регионального проекта «Культурная среда» по направлению «Культура». На эти цели были выделены более 6 млн рублей из консолидированного бюджета.

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