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Общество

При планировании благоустройства территории на Соколихе будет учитываться разработанный 30 лет назад проект

8 сентября 2020 года, 22:02

При разработке проекта благоустройства территории вокруг памятника Александру Невскому на горе Соколиха в Псковском районе будет учитываться проект этой территории, разработанный при строительстве памятника. Как сообщили «Псковской правде» в пресс-службе администрации региона, этот вопрос обсуждался на совещании у заместителя губернатора Псковской области Василия Осипова.

По словам Василья Осипова, 30 лет назад уже был разработан проект благоустройства территории рядом с монументом. В проекте были обозначены внутренний и внешний круг пешеходных дорожек, связанных между собой. Но воплощен в жизнь был только первый этап реализации проект. Вице-губернатор рекомендовал при создании нового концепта развития территории оттолкнуться от этого проекта.

Руководитель управления общественных проектов и молодежной политики администрации региона Наталья Плявинская отметила, что следует точно указать границы благоустройства, потому что часть земель вокруг горы принадлежат местному сельхозпредприятию.Также она сообщила, что среди архитекторов есть те, кто готов бесплатно разработать дизайн-проект.

Василий Осипов подчеркнул, что итоговый дизайн-проект необходимо привязать к ключевым точкам на местности и использовать необходимое количество пространства. Он также поручил Псковскому району проработать вопрос выделения средств для подготовки проектно-сметной документации, чтобы в следующем году появилась возможность претендовать на федеральное финансирование в рамках нацпроектов.

«Необходимо сделать такой объект, чтобы он стал украшением Псковской области», — отметил Василий Осипов.

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