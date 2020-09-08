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Экономика

Жители сельских территорий Псковской области смогут оформить ипотеку по льготной ставке

8 сентября 2020 года, 19:25

Жители Псковской области из сельской местности смогут оформить ипотеку по льготной ставке. Как сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников на своей странице в Instagram, реализация госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий» обсуждалась на встрече с заместителем председателя правления АО Россельхозбанк Денисом Константиновым.

По словам главы региона, Россельхозбанк стал первым банком, который вошёл в число уполномоченных банков по выдаче льготной ипотеки по этой программе. «Теперь жители Псковской области, которые живут в сельской местности – кроме Пскова и Великих Лук – смогут получать кредит по ставке 2,7% годовых. Под эти критерии будут подходить и земли, которые будут передаваться многодетным семьям. В этом году – это более 700 участков. В рамках этой программы планируется сделать акцент на поддержку индивидуального жилого строительства», - рассказал Михаил Ведерников.

Губернатор также отметил положительную динамику взаимодействия Псковского филиала Россельхозбанка и компаний агропромышленного комплекса. «По некоторым направлением динамика достигает 300%. Например, в Новосокольническом районе в октябре будет запущена ферма, в реализации этого проекта банк принял самое активное участие», - сообщил он.

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