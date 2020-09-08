Жители сельских территорий Псковской области смогут оформить ипотеку по льготной ставке

Жители Псковской области из сельской местности смогут оформить ипотеку по льготной ставке. Как сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников на своей странице в Instagram, реализация госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий» обсуждалась на встрече с заместителем председателя правления АО Россельхозбанк Денисом Константиновым.

По словам главы региона, Россельхозбанк стал первым банком, который вошёл в число уполномоченных банков по выдаче льготной ипотеки по этой программе. «Теперь жители Псковской области, которые живут в сельской местности – кроме Пскова и Великих Лук – смогут получать кредит по ставке 2,7% годовых. Под эти критерии будут подходить и земли, которые будут передаваться многодетным семьям. В этом году – это более 700 участков. В рамках этой программы планируется сделать акцент на поддержку индивидуального жилого строительства», - рассказал Михаил Ведерников.

Губернатор также отметил положительную динамику взаимодействия Псковского филиала Россельхозбанка и компаний агропромышленного комплекса. «По некоторым направлением динамика достигает 300%. Например, в Новосокольническом районе в октябре будет запущена ферма, в реализации этого проекта банк принял самое активное участие», - сообщил он.