Фермер планирует сделать Себежский район яблочной столицей Псковской области

Фермер Иван Мельник рассчитывает, что Себежский район станет яблочной столицей Псковской области. Об этом он заявил во время визита в его хозяйство в деревне Добрыши первого заместителя губернатора Псковской области Веры Емельяновой 8 сентября, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе администрации региона.

В перспективе Иван и Светлана Мельник планируют довести площадь садов в Себежском районе до 45 га и высадить плодовые деревья на 70 га в Псковском районе. Иван Мельник отметил большой вклад Леонида Курсенкова в решение актуальных вопросов развития предприятия.

Глава крестьянско-фермерского хозяйства показал Вере Емельяновой и главе Себежского района Леониду Курсенкову сады. По его словам, закладка яблоневого сада состоялась в 2013 году на средства гранта администрации Псковской области в размере 1,1 млн рублей. Тогда деревья занимали площадь 6 га. Сейчас сад, в котором также появились груши, достиг площади в 20 га.

На данный момент на предприятии выращивают 60 сортов яблок. Фермер рассказал, что холмистая местность позволяет достичь более сладкого вкуса плодов из-за постоянной циркуляции воздуха, а расположенные рядом водоемы делают климат мягче и не позволяют весенним заморозкам сгубить урожай.

Иван Мельк планирует культивировать собственный сорт яблок, который был выведен совместно с Великолукской сельскохозяйственной академией. Сейчас он проходит сертификацию. «На месте деревни Дорбыши до войны находилось урочище Савино. Поэтому новый сорт мы бы хотели назвать «Савинский теремок», — рассказал фермер.

Также он продемонстрировал вице-губернатору и главе района единственный сертифицированный на Северо-Западе России плодопитомник. Сейчас его мощность составляет 100 тыс. саженцев, 80% из которых отправят заказчикам. В перспективе планируется выращивать порядка 200 тысяч саженцев.

Вера Емельянова подчеркнула, что за такое активно развивающееся предприятие можно только порадоваться и пожелала успехов.