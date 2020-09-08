Фермер планирует сделать Себежский район яблочной столицей Псковской области

Фермер Иван Мельник рассчитывает, что Себежский район станет яблочной столицей Псковской области. Об этом он заявил во время визита в его хозяйство в деревне Добрыши первого заместителя губернатора Псковской области Веры Емельяновой 8 сентября, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе администрации региона.
Фото газеты Себежского района «Призыв»
Глава крестьянско-фермерского хозяйства показал Вере Емельяновой и главе Себежского района Леониду Курсенкову сады. По его словам, закладка яблоневого сада состоялась в 2013 году на средства гранта администрации Псковской области в размере 1,1 млн рублей. Тогда деревья занимали площадь 6 га. Сейчас сад, в котором также появились груши, достиг площади в 20 га.
В перспективе Иван и Светлана Мельник планируют довести площадь садов в Себежском районе до 45 га и высадить плодовые деревья на 70 га в Псковском районе. Иван Мельник отметил большой вклад Леонида Курсенкова в решение актуальных вопросов развития предприятия.
Фото газеты Себежского района «Призыв»
На данный момент на предприятии выращивают 60 сортов яблок. Фермер рассказал, что холмистая местность позволяет достичь более сладкого вкуса плодов из-за постоянной циркуляции воздуха, а расположенные рядом водоемы делают климат мягче и не позволяют весенним заморозкам сгубить урожай.
Иван Мельк планирует культивировать собственный сорт яблок, который был выведен совместно с Великолукской сельскохозяйственной академией. Сейчас он проходит сертификацию. «На месте деревни Дорбыши до войны находилось урочище Савино. Поэтому новый сорт мы бы хотели назвать «Савинский теремок», — рассказал фермер.
Также он продемонстрировал вице-губернатору и главе района единственный сертифицированный на Северо-Западе России плодопитомник. Сейчас его мощность составляет 100 тыс. саженцев, 80% из которых отправят заказчикам. В перспективе планируется выращивать порядка 200 тысяч саженцев.
Вера Емельянова подчеркнула, что за такое активно развивающееся предприятие можно только порадоваться и пожелала успехов.