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Общество / Образование

Седунов: Заболевших коронавирусом учеников в школах Псковской области нет

8 сентября 2020 года, 16:49

На данный момент заболевших коронавирусом учеников в школах Псковской области нет, заявил председатель регионального комитета по образованию Александр Седунов Псковскому агентству информации. «У нас есть дети, которые сезонно, как это бывает, находятся дома с ОРВИ», - сказал он.

Седунов: Заболевших коронавирусом учеников в школах Псковской области нет

Фото Дарьи Хватковой

Александр Седунов подчеркнул, что образовательный процесс проходит в штатном режиме, предпринимаются все меры, чтобы не допустить распространения коронавируса.

Отсутствие заражённых подтвердил и главный государственный санитарный врач области Александр Нестерук. Он добавил, что за время пандемии в регионе переболели коронавирусом 10-12 детей школьного возраста, но было это до начала учебного года. 

Если в классе будет выявлен заражённый коронавирусом, то все его одноклассники будут отправлены на 14-дневный карантин.

Ранее власти Великих Лук опровергли информацию о выявлении COVID-19 у нескольких педагогов. 

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