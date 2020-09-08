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Транспорт / Инфраструктура

Участок улицы Советской в Пскове закроют для транспорта с 11 сентября

8 сентября 2020 года, 16:28

В Пскове участок улицы Советской от площади Победы до улицы Металлистов временно закроют для транспорта. Проезд будет запрещён с 10:00 11 сентября до 13:00 12 сентября, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе муниципалитета.

Участок улицы Советской в Пскове закроют для транспорта с 11 сентября

Перекрытие дороги связано с проведением работ на инженерных сетях на перекрестке улиц Советской и Гражданской.

На время проведения работ общественный транспорт будет ходить по следующему маршруту: дамба - площадь Героев-десантников - улица 128 Стрелковой Дивизии -улица Вокзальная — вокзал. Таким же будет маршрут и при движении автобусов со стороны вокзала. 

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