Вопрос о сокращении числа депутатов рассмотрят на ближайшей сессии Псковского облсобрания

На ближайшей сессии Псковского областного Собрания, которая назначена на 15 сентября, будет рассмотрен вопрос о сокращении численности депутатского корпуса. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе регионального парламента.

Законопроект о поправках в Устав области, разработанный представителями нескольких фракций, уже внесён на рассмотрение в Собрание. Документ предполагает сокращение числа депутатов с 44-х до 26, при этом половина из них, как и сейчас, будут избираться по одномандатным округам, половина — по партийным списка.