Вопрос о сокращении числа депутатов рассмотрят на ближайшей сессии Псковского облсобрания

На ближайшей сессии Псковского областного Собрания, которая назначена на 15 сентября, будет рассмотрен вопрос о сокращении численности депутатского корпуса. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе регионального парламента.
Законопроект о поправках в Устав области, разработанный представителями нескольких фракций, уже внесён на рассмотрение в Собрание. Документ предполагает сокращение числа депутатов с 44-х до 26, при этом половина из них, как и сейчас, будут избираться по одномандатным округам, половина — по партийным списка.
Фото пресс-службы Псковского областного Собрания
«Это количество неслучайно и имеет объяснение. По моей просьбе избирательная комиссия представила несколько возможных вариантов нарезки избирательных округов. Было разное количество – 13, 14, 15, 16… Самая оптимальная нарезка получается при тринадцати избирательных округах. В этом случае все наши районы будут входить в состав округа целиком, не будет дробиться территория, как сейчас. В каких-то случаях в состав округа войдёт два района, где-то три», - пояснил председатель Псковского облсобрания Александр Котов.
Он также отметил, что вопрос о сокращении численности депутатского корпуса уже обсуждался внутри всех фракций, со многими депутатами Александр Котов общался лично.
«Абсолютное большинство склоняется к тому, что вопрос актуален», - заявил председатель Собрания.