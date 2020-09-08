Определены проекты псковских ТОСов, которые получат финансирование

Определены проекты, разработанные территориальными общественными самоуправлениями (ТОС) Псковской области, которые получат финансирование в рамках грантового конкурса. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе администрации региона.

На конкурс поступили 50 заявок, в список победителей вошёл 21 проект, на реализацию которых в сумме будут направлены 2 млн рублей. Среди победителей оказались пять ТОСов из Островского района, по три — из Палкинского и Дновского районов, по два — из Пскова, Пыталовского и Красногородского районов, по одному — из Опочецкого, Великолукского, Усвятского и Себежского районов.

Прошедший конкурс стал вторым в этом году. Победителями первого стали 57 проектов, на которые в сумме были направлены 10 млн рублей.

Всего в регионе на данный момент действуют 103 ТОСа.