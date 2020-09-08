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Общество

Фильм-расследование «Вполне обычные убийцы» вышел в эфире ГТРК «Псков»

8 сентября 2020 года, 14:46

Документальный фильм-расследование Виталия Михайлова «Вполне обычные убийцы» вышел в эфире ГТРК «Псков». Он рассказывает о злодеяниях пособников гитлеровцев на территории Полновской волости Гдовского района, где солдаты одного из эстонских полицейских батальонов занимались массовыми расстрелами мирных граждан и военнопленных.

После войны преступникам удалось уйти от наказания и до 1970-х годов прошлого века они спокойно жили на территории Эстонии, пока на них не вышли следователи Псковского управления КГБ.

В основе фильма - уникальные архивные материалы, аудио- и кинопленки допросов, недавно рассекреченные ФСБ по проекту «Без срока давности». «Нам удалось найти почти все места казней, а ещё одно по нашей наводке, надеюсь, предстоит обнаружить поисковикам. Также фильме говорим о тех, кто занимается поиском подобных мест, и о том зачем вообще ворошить это трагическое прошлое», - рассказал Виталий Михайлов.

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