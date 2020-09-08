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Общество / Образование

Отслужившие свой срок детские площадки уберут в Псковской области

8 сентября 2020 года, 14:26

В Псковской области уберут отслужившие свой срок детские площадки и установят новые. Об этом сообщил председатель регионального комитета по делам строительства и ЖКХ Сергей Грахов в эфире ПАИ-live 8 сентября.

По его словам, с 1 июня этого года в стране начал действовать новый регламент по детским площадкам. В соответствии с документом, срок эксплуатации комплексов не должен превышать тот, который указан в паспорте изделия. «Если срок эксплуатации 10 лет, она должна быть демонтирована. То есть после 10 лет условно не гарантируется, что площадка безопасна», - сказал Сергей Грахов.

Он подчеркнул, что администрация Пскова поступает правильно, демонтируя старые площадки, власти города исполняют закон.

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