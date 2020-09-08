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Политика / Власть

Приоритетные задачи озвучил губернатор новому главе областного управления спецпрограмм

8 сентября 2020 года, 13:15

Приоритетные задачи обозначил губернатор Псковской области Михаил Вендерников новому начальнику Управления специальных программ региональной администрации. На эту должность глава региона назначил Андрея Вьюнова, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе администрации области.

Приоритетные задачи озвучил губернатор новому главе областного управления спецпрограмм

Фото пресс-службы администрации Псковской области

Губернатор поручил новому руководителю наладить эффективную работу Межведомственной комиссии при администрации Псковской области по профилактике правонарушений, Координационного совещания по обеспечению правопорядка в Псковской области, региональных антитеррористической и антинаркотической комиссий. Он обратил внимание, что при реализации единой системы мер по противодействию терроризму и экстремизму нужно уделить внимание работе с молодёжью, использовать популярные информационные площадки.

Приоритетные задачи озвучил губернатор новому главе областного управления спецпрограмм

Фото пресс-службы администрации Псковской области

Губернатор подчеркнул необходимость эффективного и оперативного выполнения мероприятий государственных программ Псковской области в сфере обеспечения общественного порядка и противодействия преступности, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций. Он заявил, что нужно активизировать работу по координации деятельности администрации области и всего силового блока в сфере профилактики правонарушений среди несовершеннолетних, особенно в части незаконного оборота наркотиков.

Ещё одним приоритетом глава региона назвал работу в рамках обеспечения безопасности дорожного движения и поручил совместно с силовыми структурами скорректировать стратегию по обеспечению безопасности дорожного движения в Псковской области.

Приоритетные задачи озвучил губернатор новому главе областного управления спецпрограмм

Фото пресс-службы администрации Псковской области

Руководитель Управления специальных программ поблагодарил губернатора за доверие. Он подчеркнул, что поставленные задачи понимает и готов приступимть к их решению.

Андрей Вьюнов родился в 1976 году в Великих Луках, школу он окончил в Пскове. Далее обучался в Суворовском училище в Санкт-Петербурге и Академии ФСБ. Более 20 лет он проходил службу в структуре ФСБ РФ, где в разные годы вел оперативную работу, занимал руководящие должности. Имеет ведомственные и государственные награды. 

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