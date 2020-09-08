Приоритетные задачи озвучил губернатор новому главе областного управления спецпрограмм

Губернатор поручил новому руководителю наладить эффективную работу Межведомственной комиссии при администрации Псковской области по профилактике правонарушений, Координационного совещания по обеспечению правопорядка в Псковской области, региональных антитеррористической и антинаркотической комиссий. Он обратил внимание, что при реализации единой системы мер по противодействию терроризму и экстремизму нужно уделить внимание работе с молодёжью, использовать популярные информационные площадки.

Губернатор подчеркнул необходимость эффективного и оперативного выполнения мероприятий государственных программ Псковской области в сфере обеспечения общественного порядка и противодействия преступности, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций. Он заявил, что нужно активизировать работу по координации деятельности администрации области и всего силового блока в сфере профилактики правонарушений среди несовершеннолетних, особенно в части незаконного оборота наркотиков.

Ещё одним приоритетом глава региона назвал работу в рамках обеспечения безопасности дорожного движения и поручил совместно с силовыми структурами скорректировать стратегию по обеспечению безопасности дорожного движения в Псковской области.