Приоритетные задачи озвучил губернатор новому главе областного управления спецпрограмм

Приоритетные задачи обозначил губернатор Псковской области Михаил Вендерников новому начальнику Управления специальных программ региональной администрации. На эту должность глава региона назначил Андрея Вьюнова, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе администрации области.
Фото пресс-службы администрации Псковской области
Губернатор поручил новому руководителю наладить эффективную работу Межведомственной комиссии при администрации Псковской области по профилактике правонарушений, Координационного совещания по обеспечению правопорядка в Псковской области, региональных антитеррористической и антинаркотической комиссий. Он обратил внимание, что при реализации единой системы мер по противодействию терроризму и экстремизму нужно уделить внимание работе с молодёжью, использовать популярные информационные площадки.
Фото пресс-службы администрации Псковской области
Губернатор подчеркнул необходимость эффективного и оперативного выполнения мероприятий государственных программ Псковской области в сфере обеспечения общественного порядка и противодействия преступности, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций. Он заявил, что нужно активизировать работу по координации деятельности администрации области и всего силового блока в сфере профилактики правонарушений среди несовершеннолетних, особенно в части незаконного оборота наркотиков.
Ещё одним приоритетом глава региона назвал работу в рамках обеспечения безопасности дорожного движения и поручил совместно с силовыми структурами скорректировать стратегию по обеспечению безопасности дорожного движения в Псковской области.
Фото пресс-службы администрации Псковской области
Руководитель Управления специальных программ поблагодарил губернатора за доверие. Он подчеркнул, что поставленные задачи понимает и готов приступимть к их решению.
Андрей Вьюнов родился в 1976 году в Великих Луках, школу он окончил в Пскове. Далее обучался в Суворовском училище в Санкт-Петербурге и Академии ФСБ. Более 20 лет он проходил службу в структуре ФСБ РФ, где в разные годы вел оперативную работу, занимал руководящие должности. Имеет ведомственные и государственные награды.