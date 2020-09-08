Новый директор заповедника «Полистовский» намерен сделать его еще более полезным для местных жителей

Николай Кораблев, который в августе этого года приступил к обязанностям директора государственного заповедника «Полистовский», намерен сделать его «еще более полезным населению». Об этом он заявил в интервью газете «Сельская новь».

«В заповеднике уже создана надежная взаимосвязь с местным населением. Есть социальный запрос жителей деревень к такому взаимодействию. Будем продолжать развивать народные промыслы, проводить мастер-классы, авторские экскурсии, досуговые мероприятия - чаепития, беседы. Надо стремиться к тому, чтобы эта необходимая работа сделала заповедник еще более полезным населению», - отметил Николай Кораблев.

Новый директор «Полистовского» родился в Великих Луках, окончил Тверской государственный университет по специальности «биология» и аспирантуру при кафедре зоологии. В 2017 году защитил докторскую работу.

Преподавал в Тверском государственном университете биологические дисциплины, экологию. Затем работал в Центрально-Лесном заповеднике в Тверской области, где прошел путь от лаборанта до заместителя директора по науке. В 2007 году переехал в Великие Луки, преподавал в сельскохозяйственной академии биологические дисциплины, стал деканом факультета.

В конце 2019 года принял участие в конкурсе на вакантную должность директора «Полистовского», объявленную Министерством природных ресурсов и экологии РФ.

«Будем реализовывать комплексный план развития. В него входит строительство новых экологических троп, визит-центра. Важной задачей является продвижение заповедника в список Рамсарских угодий. Это придаст нам более высокий природоохранный статус, послужит стимулом к дальнейшему развитию, укрепит международное сотрудничество», - сообщил Николай Кораблев.

Полный текст интервью опубликован на сайте Псковского агентства информации.