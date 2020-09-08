20 человек пополнили список заражённых коронавирусом в Псковской области

Число заражённых коронавирусом в Псковской области увеличилось на 20. Всего, по данным на 8 августа, заболели 4 тыс. 832 человека, сообщает официальный Telegram-канал Псковской области.

За минувшие сутки больше всего новых случаев — 9 — выявили в Великих Луках, где общее число заражённых увеличилось до 925. В Пскове добавили четверо заражённых, всего — 1 тыс. 554. По одному новому заболевшему выявлены в Псковском (всего 419), Островском (всего 349), Порховском (всего 170), Невельском (всего 151), Бежаницком (всего 58), Куньинском (всего 44) и Локнянском (всего 15) районах.

В статистике по выздоровевшим и умершим изменений не произошло: вылечены 3 тыс. 527 человек, скончались из-за коронавируса 65.

С начала пандемии в Псковской области провели 86 тыс. 843 исследования для выявления заболевания.