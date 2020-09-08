На треть сократилось число нарушений антимонопольного законодательства в Псковской области

В Псковской области на треть сократилось количество нарушений антимонопольного законодательства. Об этом заявил заместитель руководителя ФАС России Алексей Доценко, открывая семинар-совещание территориальных органов Северо-Западного федерального округа ФАС России в Пскове 8 сентября, пишет Псковское агентство информации.

Алексей Доценко отметил, что в 2018 году были подписаны соглашения между органами власти в Псковской области и региональным Управлением ФАС России. В результате совместной работы удалось сократить число нарушений антимонопольного законодательства более чем на 30%.

Главный федеральный инспектор по Псковской области Андрей Калинин обратил внимание на активную деятельность псковского УФАС, принципиальность при отстаивании своей позиции в судах. Он рассчитывает, что начинания псковских антимонопольщиков получат одобрение и поддержку у федерального руководства службы. «Псковское УФАС занимает ключевое место в решении злободневных для региона проблем», - подчеркнул Андрей Калинин.