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Общество / Здоровье

С 10 сентября заработает Паломнический центр Псково-Печерского монастыря

8 сентября 2020 года, 09:14

С 10 сентября возобновит работу Паломнический центр Псково-Печерского Свято-Успенского монастыря. Об этом сообщается на страницах обители в социальных сетях.

С 10 сентября заработает Паломнический центр Псково-Печерского монастыря

Фото Дарьи Хватковой

Центр был закрыт в связи со вспышкой коронавируса в самом монастыре. Заболевший был выявлен и среди сотрудников Паломнического центра. «За последние десять дней среди братии обители и сотрудников не выявлено новых заболеваний коронавирусом», - отмечается в сообщении.

Кроме того, для паломников откроют Успенский собор обители. Его посещение будет организовано с соблюдением предписаний санитарных служб.

Сам монастырь открыли для мирян с 6 сентября, до этого в течение недели он был закрыт для проведения санитарных мероприятий

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