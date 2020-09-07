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Общество

53 миллиона потратят в Псковской области в 2021 году на реализацию программы по поддержке МСУ

7 сентября 2020 года, 20:30

В Псковской области подготовлен проект программы по поддержке местного самоуправления, призванной отражать общее видение стратегии развития местного самоуправления в регионе. Как сообщили «Псковской правде» в пресс-службе администрации Псковской области, об этом губернатор Михаил Ведерников сообщил в понедельник, 7 сентября, на совещании с главами муниципалитетов региона.

В настоящее время проект программы проходит согласования, в том числе в ассоциации «Совет муниципальных образований Псковской области». Михаил Ведерников призвал глав районов оперативно ознакомиться с проектом программы.

Руководитель Управления по местному управлению и территориальному развитию администрации Псковской области Елена Тимашова добавила, что предложенное финансирование программы на 2021 год, составляет порядка 53 млн рублей. 

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