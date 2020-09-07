174 квартиры купят для детей-сирот в Псковской области в 2020 году

174 жилых помещения приобретут для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в Псковской области в 2020 году. Как сообщили «Псковской правде» в пресс-службе администрации Псковской области, об этом первый заместитель председателя Комитета по финансам Псковской области Людмила Павлова сообщила в понедельник, 7 сентября, на совещании губернатора Михаила Ведерникова с главами муниципалитетов региона.

По ее словам, региону на эти цели дополнительно будет направлено более 200 млн рублей, выделенных из федерального бюджета. Эти средства в первоочередном порядке будут распределены между теми муниципальными образованиями Псковской области, которые смогут обеспечить приобретение жилых помещений уже в этом году.

Михаил Ведерников напомнил, что существует возможность предоставления людям выбора, подразумевающего либо выделение квартиры, либо выплату денежного сертификата на улучшение жилищных условий. «Это даст возможность льготным категориям граждан целевым образом решить квартирный вопрос», — отметил губернатор. Данная оопция в тестовом режиме будет доступна уже в этом году.