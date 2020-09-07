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Общество / Здоровье

Псковичи недовольны очередями в детской поликлинике на Завеличье

7 сентября 2020 года, 18:11

Псковичи недовольны большими очередями, которые наблюдались в понедельник 7 сентября в детской поликлинике на Завеличье, пишет «Комсомольская правда в Пскове». «В один кабинет уже больше 20 человек стоит, все в недоумении... Кто пришел по номеркам - не понимает, для чего велась запись. Ведь в регистратуре всех приходящих посылают заходить в кабинет через одного... Жуткий бардак. Люди взывают к регистратуре, но те только руками разводят...», - в частности, сообщила псковичка редакции.

«В один кабинет сидели и люди за справкой, и больные дети, и здоровые малыши, пришедшие на выписку и на профилактические процедуры. Мы здоровы, но с такой маршрутизацией в поликлинике даже маски не спасут», - добавила она.

Главный врач детской городской поликлиники Эльвира Мелех пояснила: «Да, у нас есть предварительная запись, но большинство посетителей принимались в порядке живой очереди». По ее словам, медицинский персонал в школах Пскова при первых же симптомах ОРВИ отправляет школьников в поликлинику к педиатру.

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