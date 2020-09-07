Пострадавшая в ДТП с лосем женщина находится в больнице с переломом позвоночника

На данный момент состояние женщины, пострадавшей в ДТП ив Островском районе в ночь с 4 на 5 сентября при столкновении автомобиля с лосем, оценивается как средней тяжести. Как сообщает Псковское агентство информации со ссылкой на источник в Псковской областной клинической больнице, у пациентки перелом грудного отдела позвоночника.

В ДТП с лосем на федеральной трассе Е-95 под Островом погибло четыре человека. Выжившую в аварии женщину спас пристегнутый ремень безопасности.

Напомним, что за 8 месяцев этого года в Псковской области зарегистрировано 112 аварий с участием животных. Только за неделю с 31 августа по 6 сентября на дорогах области произошли 6 таких ДТП, в которых четыре человека погибли и два получили ранения.