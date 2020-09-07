Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Общество

Пострадавшая в ДТП с лосем женщина находится в больнице с переломом позвоночника

7 сентября 2020 года, 18:02

На данный момент состояние женщины, пострадавшей в ДТП ив Островском районе в ночь с 4 на 5 сентября при столкновении автомобиля с лосем, оценивается как средней тяжести. Как сообщает Псковское агентство информации со ссылкой на источник в Псковской областной клинической больнице, у пациентки перелом грудного отдела позвоночника.

В ДТП с лосем на федеральной трассе Е-95 под Островом погибло четыре человека. Выжившую в аварии женщину спас пристегнутый ремень безопасности.

Напомним, что за 8 месяцев этого года в Псковской области зарегистрировано 112 аварий с участием животных. Только за неделю с 31 августа по 6 сентября на дорогах области произошли 6 таких ДТП, в которых четыре человека погибли и два получили ранения. 

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

53 миллиона потратят в Псковской области в 2021 году на реализацию программы по поддержке МСУ
174 квартиры купят для детей-сирот в Псковской области в 2020 году
В Псковской области работают 103 ТОСа
Псковичи недовольны очередями в детской поликлинике на Завеличье
Заключены контракты на поставку 172 автобусов в Псковскую область
На набережной Великой в Пскове отремонтируют разбитые светильники
На 60% выросло в Псковской области число пострадавших в ДТП с животными
Завершился ремонт дороги Остров — Вышгородок — граница с Латвией
Лето продлится в Псковской области до 15 сентября

Комментарии

Авторизация
No comments
Лучшие авиационные ВУЗы России

Общество / Образование
4 сентября 11:17

Лучшие авиационные ВУЗы России

Если глядя на небо вы думаете не о вечном, а о самолетах – возможно, вам нужно узнать о том, как стать студентом авиационного университета
Руки вверх

Общество / Здоровье
2 сентября 12:44

Руки вверх

О чем может говорить боль в плече?
Селфи с романом

Общество / Знай наших!
28 августа 11:17

Селфи с романом

Булгаков помог школьнице из Усвятского района победить в конкурсе «Псковской правды»