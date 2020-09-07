На набережной Великой в Пскове отремонтируют разбитые светильники

На набережной реки Великой в Пскове будут отремонтированы частично разбитые светильники. Сейчас Управление городского хозяйства администрации города готовится к проведению закупки необходимого оборудования, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе муниципалитета.

В то же время Контрольное управление городской администрации проводит проверку по поводу перенаполнения мусорного контейнера, стоящего на набережной под винтовой лестницей. Его планируется перенести.

Что касается уборки набережной реки Великой от реки Псковы до моста имени 50-летия Октября, то она ведётся в рамках заключенного муниципального контракта от 29 февраля. Мусор на этой территории подрядчик обязан убирать ежедневно.