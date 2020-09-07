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Происшествия / ДТП

На 60% выросло в Псковской области число пострадавших в ДТП с животными

7 сентября 2020 года, 16:27

В Псковской области в этом году по сравнению с предыдущим на 60% выросло число пострадавших в результате столкновений с дикими животными. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

На 60% выросло в Псковской области число пострадавших в ДТП с животными

Фото пресс-службы УМВД России по Псковской области

За 8 месяцев текущего года в регионе зафиксировали 112 аварий с участием животных. Только за неделю с 31 августа по 6 сентября на дорогах области произошли 6 таких ДТП, в которых четыре человека погибли и два получили ранения.

В пресс-службе отметили, что чаще всего наезды на животных случаются в темное время суток. «Под колёса попадают лоси, косули, которые представляют наибольшую опасность для водителя легкового автомобиля и его пассажиров. Они могут весить более 500 кг и столкновение с ними соизмеримо с въездом в стену», - подчеркнули в УМВД.

Водителей призывают быть внимательными, особенно в зоне действия знака «Дикие животные», где нужно снижать скорость. Рекомендуется вне населённых пунктов использовать дальний свет, а при наличии передних противотуманных фар включать их совместно с ближним или дальним светом фар для усиления светового потока: так лучше будут подсвечены обочина, что позволит заранее заметить вышедшее к дороге животное.

Зверей не рекомендуется пугать светом фар или сигналами, поскольку реакция может быть непредсказуемой. Если на дороге появилось животное, то следует снизить скорость вплоть до остановки транспортного средства.

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