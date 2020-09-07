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Транспорт / Инфраструктура

Завершился ремонт дороги Остров — Вышгородок — граница с Латвией

7 сентября 2020 года, 15:38

Завершился ремонт дороги Остров — Вышгородок - граница с Латвией, который проводился в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Комиссия приняла работы, сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников на своей странице в Instagram.

Завершился ремонт дороги Остров — Вышгородок — граница с Латвией

Ремонт проводился за счёт сэкономленных средств, всего были выделены более 73 млн рублей.

В порядок привели свыше 5 километров трассы, на участке, на который поступали жалобы от жителей: в Островском районе от примыкания к федеральной трассе Р-23 и в Пыиаловском районе у границы с Латвией.

«В Пыталовскиом районе подрядчик уложил новый асфальт, укрепил обочины, отремонтировал 12 съездов, установил 134 сигнальных столба и заменил барьерное ограждение. В Островском районе помимо основных видов работ для безопасности пешеходов были отремонтированы тротуары, 10 автобусных остановок и 6 посадочных площадок, также установлено 7 скамеек и столько же урн», - отметил губернатор.

Он добавил, что ремонт этой дороги в районе посёлка Вышгородок планируется продолжить в 2021 году. 

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