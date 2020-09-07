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Общество / Экология

Лето продлится в Псковской области до 15 сентября

7 сентября 2020 года, 14:30

Тёплая погода продлится в Псковской области минимум до 15 сентября, сообщила Псковскому агентству информации начальник Псковского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Тала Нещадимова.

Лето продлится в Псковской области до 15 сентября

По прогнозам, ветер будет южным, а столбики термометров покажут до 20 градусов тепла. Тала Нещадимова отметила, что это достаточно высокие для сентября температуры.

При этом ближайшая неделя в регионе будет дождливой. Осадки прогнозируются от небольших до умеренных, ливни возможны только в ночь на 10 сентября. Также в течение недели не исключаются грозы. 

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