Лето продлится в Псковской области до 15 сентября

Тёплая погода продлится в Псковской области минимум до 15 сентября, сообщила Псковскому агентству информации начальник Псковского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Тала Нещадимова.

По прогнозам, ветер будет южным, а столбики термометров покажут до 20 градусов тепла. Тала Нещадимова отметила, что это достаточно высокие для сентября температуры.

При этом ближайшая неделя в регионе будет дождливой. Осадки прогнозируются от небольших до умеренных, ливни возможны только в ночь на 10 сентября. Также в течение недели не исключаются грозы.