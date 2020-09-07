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Названы главные события августа в Псковской области

7 сентября 2020 года, 13:39

Названы главные события, произошедшие в августе в Псковской области. Очередной рейтинг, составленный на основе мнения экспертов, опубликовало Псковское агентство информации.

Топ возглавила ситуация на дорогах: в регионе наблюдается рост количества ДТП. На втором месте оказался фестиваль граффити и стрит-арта «Плеск», в рамках которого стены многих зданий в Пскове украсили муралы. На третьей строчке расположился новый для региона проект - open-air фестиваль «Музыка на воде».

Ещё одним важным событием прошедшего месяца назван запуск авиасообщения между Псковом и Симферополем. Замыкает пятёрку лидеров смена командира в псковской дивизии. Соединение возглавил Сергей Чубарыкин.

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