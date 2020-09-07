Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Общество / Здоровье

Коронавирус выявили ещё у 21 человека в Псковской области

7 сентября 2020 года, 12:52

За сутки 6 сентября коронавирус выявили ещё у 21 человека в Псковской области. Таким образом, общее число заболевших достигло 4 тыс. 812. Такие данные приводит официальный Telegram-канал Псковской области.

Коронавирус выявили ещё у 21 человека в Псковской области

Статистика по числу выздоровевших и умерших не изменилась: победить болезнь смогли 3 тыс. 527 человек, коронавирус унёс 65 жизней.

6 сентября были проведены 125 исследований на коронавирус, из общее количество достигло 86 тыс. 131.

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Выездные приёмы проводит МФЦ в Палкинском и Островском районах
Машину псковича обстреляли на трассе в Ленинградской области
Трёх заблудившихся вывели спасатели из псковских лесов
Губернатор поручил организовать дорожку для маломобильных граждан на обновленной набережной в Порхове
Михаил Ведерников поздравил работников прокуратуры Псковской области с 76-летием со дня образования
Вера Емельянова: Учебный день мы выносим за пределы школы, где будет избирательный участок
Пскович пытался украсть продукты из магазина на Рижском проспекте
В Псковской области выздоровевших от коронавируса зарегистрировано больше, чем заболевших
Великолукская полиция продолжает розыск пропавшего в прошлом году мужчины

Комментарии

Авторизация
No comments

СЮЖЕТЫ

Китайский коронавирус
Как псковичам защититься во время глобальной эпидемии
Лучшие авиационные ВУЗы России

Общество / Образование
4 сентября 11:17

Лучшие авиационные ВУЗы России

Если глядя на небо вы думаете не о вечном, а о самолетах – возможно, вам нужно узнать о том, как стать студентом авиационного университета
Руки вверх

Общество / Здоровье
2 сентября 12:44

Руки вверх

О чем может говорить боль в плече?
Селфи с романом

Общество / Знай наших!
28 августа 11:17

Селфи с романом

Булгаков помог школьнице из Усвятского района победить в конкурсе «Псковской правды»