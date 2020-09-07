За сутки 6 сентября коронавирус выявили ещё у 21 человека в Псковской области. Таким образом, общее число заболевших достигло 4 тыс. 812. Такие данные приводит официальный Telegram-канал Псковской области.
За сутки 6 сентября коронавирус выявили ещё у 21 человека в Псковской области. Таким образом, общее число заболевших достигло 4 тыс. 812. Такие данные приводит официальный Telegram-канал Псковской области.
Статистика по числу выздоровевших и умерших не изменилась: победить болезнь смогли 3 тыс. 527 человек, коронавирус унёс 65 жизней.
6 сентября были проведены 125 исследований на коронавирус, из общее количество достигло 86 тыс. 131.