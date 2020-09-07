Выездные приёмы проводит МФЦ в Палкинском и Островском районах

В деревнях Палкинского и Островского районов проводят выездные приёмы специалисты Многофункционального центра предоставления государственных и мунгиципальных услуг Псковской области. Как сообщили «Псковской правде» в пресс-службе администрации региона, специалисты будут работать по вторникам в деревнях Качаново, Воронцово, Новая Уситва, Слопыгино, Вернявино, Дубки, Крюки, Шики и Городище.

Для того, чтобы попасть на приём, необходимо записаться заранее по телефонам Палкинский район - 8 (8112) 299–297 (добавочный 270), Островский район - 8 (8112) 299–297 (добавочный 267). По этим же номерам можно получить консультацию по перечню предоставляемых услуг.

На данный момент в выездном офисе МФЦ жители могут получить 65 услуг, 36 из которых касаются мер социальной поддержки населения. В центральных отделения МФЦ идёт прием документов по 169 услугам. «В скором времени по мере проработки технических вопросов при выездном обслуживании станет доступен полный перечень услуг МФЦ. Обеспечение доступности услуг является приоритетной задачей текущего года», - заявила директор Многофункционального центра Екатерина Ершова.